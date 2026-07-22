Incendios
Última hora de los incendios en España en directo: La Mierla entra en fase de estabilización mientras Selas obliga a activar la UME con seis municipios evacuados
Sigue en directo la última hora de la evolución de los incendios en nuestro país que han afectado a miles de hectáreas y ha obligado a confinar decenas de municipios.
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Los incendios no dan tregua y siguen dando trabajo a los equipos de emergencia en varios puntos del país. Uno de los más grandes es el de la Mierla, que ya ha arrasado más de 30.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a más de 1.200 personas, además de confinar 14 municipios. Aunque sigue siendo un fuego muy preocupante, en las últimas horas ha entrado en fase de estabilización.
En la provincia de Guadalajara, otro incendio mantiene la alerta en Selas, con unas 1.700 hectárea quemadas. Este ha provocado la evacuación de seis pueblos y ha llevado a activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar en las tareas de extinción.
Mientras tanto, en Ejulve (Teruel), continúa activo el incendio que más preocupa en estos momentos. Ya ha afectado a unas 1.400 hectáreas, con un perímetro cercano a los 30 kilómetros. Varias zonas, entre ellas Molinos y algunas masías, siguen desalojadas, lo que afecta a cerca de 300 personas.
Por otro lado, en la provincia de Segovia, el incendio de Brieva ha mejorado, y aunque sigue en nivel 2 la evolución es favorable gracias al trabajo realizado durante la noche. Ya solo permanecen desalojadas dos localidades por precaución, mientras que el resto de vecinos ha podido volver a sus casas. El fuego ha afectado a unas 3.000 hectáreas y todavía hay carreteras cortadas en la zona. A lo largo de esta mañana se reúne el CECOPI para valorar los próximos pasos.
En Almonaster la Real, Huelva, el incendio también evoluciona bien. Ha quedado estabilizado tras afectar a unas 40 hectáreas y obligar al desalojo de alrededor de 400 personas. Los vecinos ya han podido regresar a sus viviendas, aunque siguen los trabajos de vigilancia y remate.
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Última hora de los incendios en España | Nueva ola de calor y Castilla La Mancha en riesgo extremo de incendios
Infocam ha publicado un mapa de la comunidad alertando del riesgo extremo de incendios. En Castilla La Mancha, actualmente en activo están los incendios de La Mierla y Selas.
Última hora de los incendios en España | Más de 100 medios trabajan en el incendio de El Cerro del Andévalo
El Infoca ha enviado a primera hora a 100 efectivos, 10 autobombas, una Unidad Móvil de Meteorológica, una Unidad Médica y cuatro buldóceres.
Durante la madrugada, en la misma provincia, quedó extinguido el incendio que afectaba a Lucena del Puerto, en la comarca de El Condado. Sigue activo en la sierra, en la zona norte, el que se inició en Almonaster la Real este martes, que obligó a desalojar a unas 300 personas, realojadas ya por la noche.
Última hora de los incendios en España | Elevan a Situación Operativa 1 la gestión del incendio de El Cerro del Andévalo
La Junta de Andalucía ha elevado a Situación Operativa 1 la gestión del incendio que afecta a El Cerro del Andévalo, en el centro de la provincia de Huelva, y ha derivado a la zona más de 110 efectivos del Plan Infoca.
Emergencias 112 ha informado de que poco antes de las 7.20 horas se ha elevado el nivel de emergencias, sin que por el momento haya sido necesario realizar desalojos de zonas habitadas.
Última hora de los incendios en España | Page también visita las zonas afectadas
Además del presidente del Gobierno, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, también acudirán a las 11.00 horas al Puesto de Mando Avanzado, ubicado en Tamajón.
Tras ello realizará una declaración ante los medios de comunicación, según consta en la convocatoria.
Última hora de los incendios en España | El segundo por superficie quemada de la serie histórica
Entre 30.000 y 32.000 hectáreas calcinadas lleva el incendio de La Mierla, que a pesar de entrar en fase de estabilización, sigue activo. Es ya el segundo por superficie quemada de la serie histórica, después de los de Larouco, Quiroga y Oencia en 2025.
Este incendio, cuyo origen apunta a labores agrícolas, se ha convertido en el mayor de la historia de Castilla-La Mancha, por delante del de Riba de Saelices, también en Guadalajara, el año pasado que calcinó unas 13.000 hectáreas.
Última hora de los incendios en España | Extinguido el incendio en Lucena del Puerto
El dispositivo para la defensa contra los incendios forestales de la Junta de Andalucía (Plan Infoca) ha informado esta madrugada de que ha dado por extinguido el incendio forestal del paraje Los Vuelos, en el término municipal de Lucena del Puerto (Huelva). Según ha indicado el Infoca en la red social X, la extinción de este incendio, declarado la pasada tarde, se ha decretado a las 23.30 horas de este martes. Para combatir la llamas se enviaron a la zona 18 efectivos terrestres, dos autobombas, dos medios de aéreos anfibios, dos de carga en tierra y 1 helicóptero semipesado
Última hora de los incendios en España | Pedro Sánchez visita las zonas afectadas
A las 11:00 horas Pedro Sánchez visitará las zonas afectadas por el incendio de la Mierla, en Guadalajara. El presidente del Gobierno acudirá al Puesto de Mando Avanzado, ubicado en Tamajón, donde se reunirá con los equipos que coordinan la emergencia.
De este modo suspende su participación en la clausura del acto de presentación de 'España emprende: innovación para la resiliencia climática', que se celebra en la mañana de este miércoles en Madrid.
Última hora de los incendios en España | Evoluciona positivamente el fuego en Almonaster
De forma positiva evoluciona el incendio en Almonaster la Real (Huelva) después de quedar estabilizado. Las llamas han afectado a unas 40 hectáreas y obligaron a desalojar de forma preventiva a alrededor de 400 personas ante el avance del fuego y la cercanía a zonas habitadas.
Afortunadamente, los vecinos ya han podido regresar a sus viviendas, aunque el dispositivo de emergencia mantiene activos los trabajos de vigilancia y remate para evitar posibles reproducciones.
Última hora de los incendios en España | Mejora tras calcinar más de 3.000 hectáreas
La evolución del fuego en Brieva, en Segovia, es más favorable después del trabajo realizado durante la noche por los equipos de emergencia. Aunque continúa activo en nivel 2, la situación ha mejorado y la mayoría de los vecinos evacuados ya ha podido regresar a sus viviendas.
En estos momentos solo permanecen desalojadas dos localidades por precaución. El fuego ha afectado a unas 3.000 hectáreas y todavía se mantienen algunas restricciones, como cortes de carreteras en la zona.
Última hora de los incendios en España | La UME y evacuados
La situación en Selas mantiene la alerta de los servicios de emergencia, donde el fuego ha afectado ya a unas 1.700 hectáreas y ha obligado a evacuar a seis pueblos.
La complejidad del operativo ha llevado a activar a la UME, que se ha incorporado a las labores junto al resto de equipos de extinción. Los trabajos se centran en controlar el avance del fuego, reforzar los perímetros y actuar en las zonas donde las condiciones del terreno dificultan la intervención.
Última hora de los incendios en España | La Mierla, uno de los más graves
l fuego en La Mierla, en Guadalajara, sigue siendo uno de los más graves del país por la superficie afectada, aunque la evolución de las últimas horas es más favorable.
El operativo ha logrado que entre en fase de estabilización después de haber arrasado más de 30.000 hectáreas.
La emergencia ha obligado a evacuar a más de 1.200 personas y a mantener confinados a 14 municipios como medida preventiva ante el avance de las llamas y la presencia de humo.
Última hora de los incendios en España | El foco que más preocupa
El fuego en Ejulve, en la provincia de Teruel, continúa siendo el foco que más preocupa a los equipos de emergencia. Aunque en las últimas horas se ha conseguido frenar parcialmente el avance de las llamas, la situación sigue siendo complicada por la extensión del terreno afectado y las condiciones meteorológicas.
Ya son unas 1.400 hectáreas afectadas y el perímetro alcanza cerca de 30 kilómetros.
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