Última hora de los incendios en España en directo: La Mierla entra en fase de estabilización mientras Selas obliga a activar la UME con seis municipios evacuados

Los incendios no dan tregua y siguen dando trabajo a los equipos de emergencia en varios puntos del país. Uno de los más grandes es el de la Mierla, que ya ha arrasado más de 30.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a más de 1.200 personas, además de confinar 14 municipios. Aunque sigue siendo un fuego muy preocupante, en las últimas horas ha entrado en fase de estabilización.

En la provincia de Guadalajara, otro incendio mantiene la alerta en Selas, con unas 1.700 hectárea quemadas. Este ha provocado la evacuación de seis pueblos y ha llevado a activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar en las tareas de extinción.

Mientras tanto, en Ejulve (Teruel), continúa activo el incendio que más preocupa en estos momentos. Ya ha afectado a unas 1.400 hectáreas, con un perímetro cercano a los 30 kilómetros. Varias zonas, entre ellas Molinos y algunas masías, siguen desalojadas, lo que afecta a cerca de 300 personas.

Por otro lado, en la provincia de Segovia, el incendio de Brieva ha mejorado, y aunque sigue en nivel 2 la evolución es favorable gracias al trabajo realizado durante la noche. Ya solo permanecen desalojadas dos localidades por precaución, mientras que el resto de vecinos ha podido volver a sus casas. El fuego ha afectado a unas 3.000 hectáreas y todavía hay carreteras cortadas en la zona. A lo largo de esta mañana se reúne el CECOPI para valorar los próximos pasos.

En Almonaster la Real, Huelva, el incendio también evoluciona bien. Ha quedado estabilizado tras afectar a unas 40 hectáreas y obligar al desalojo de alrededor de 400 personas. Los vecinos ya han podido regresar a sus viviendas, aunque siguen los trabajos de vigilancia y remate.

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