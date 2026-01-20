Accidente tren Adamuz
Susana Díaz hace el trayecto de uno de los trenes accidentados habitualmente: "Paso por esa recta ocho o diez veces por semana"
La expresidenta de la Junta de Andalucía y senadora del PSOE ha reconocido en Espejo Público que es frecuente usuaria de la línea de tren que conecta Andalucía con Madrid. Susana Díaz ha compartido cómo se enteró de lo ocurrido y qué se le pasó por la cabeza en primer lugar.
Susana Díaz afirmaba tener una sensación constante de frío desde el domingo por la noche cuando, después de bajar de un avión, su hermana le comunicó mediante un mensaje a su teléfono móvil del accidente de tren en Adamuz, Córdoba. Con las horas fue percatándose poco a poco de la magnitud de la tragedia.
"Como yo, hay muchos pasajeros e son habituales"
La expresidenta de la Junta de Andalucía desarrolla la mayor parte de sus actividades laborales en Madrid, pero como ella misma admite, vuelve siempre que puede a su casa, en Triana, para dormir con sus hijas. Por ello viaja con frecuencia prácticamente diaria en tren entre Sevilla y la Capital, sin embargo este domingo optó por el avión: "He pasado por esa recta en los últimos cinco años, ocho o diez veces a la semana"
Ese uso habitual del transporte ferroviario le hace sentir una conexiónespecial por los trabajadores de las compañías: "Como yo, hay muchos pasajeros que son habituales, que nos vemos y ya es como de la familia, y la propia tripulación".
De hecho Susana admitía visiblemente afectada por el terrible accidente, que de manera espontánea sus primeros pensamientos fueron de esas tripulaciones: "Lo primero que he pensado no era en los pasajeros, era en los chavales y en las chavalas que van trabajando en los trenes y que sé que entre los fallecidos y las víctimas hay alguno de esa tripulación, como el chaval al que le pilló en la cafetería del Alvia".
