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CANARIAS DESBORDADA

Clavijo reclama a Bruselas que Canarias no afronte sola la presión migratoria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha enviado una carta a la Comisión Europea para reclamar una respuesta urgente ante el aumento de llegadas de migrantes al archipiélago, especialmente a la isla de El Hierro.

Imagen de archivo de Clavijo

Clavijo reclama a Bruselas que Canarias no afronte sola la presión migratoria | Europa Press

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Lucía Bastos López
Publicado:

Clavijo ha exigido mediante una carta a Bruselas que se activen cuanto antes los mecanismos de solidaridad. También pide que se movilicen los recursos para aliviar la presión que soportan los servicios de acogida de Canarias, todo esto, dice, en coordinación al Gobierno de España.

En la misiva, dirigida al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, Clavijo solicita que la Unión Europea evalúe de inmediato la situación de las islas y convoque una reunión urgente con representantes de la Comisión Europea y del Gobierno de España para acordar medidas concretas.

La petición llega en un momento especialmente delicado para El Hierro, donde el incremento de llegadas está poniendo bajo presión los recursos de primera atención y los servicios públicos. Solo esta misma noche han llegado 400 inmigrantes en un cayuco, cuatro de ellos eran menores. Según Protección Civil, los medios están desbordados.

Además, esta situación preocupa especialmente por las dificultades para garantizar la atención y protección de los menores migrantes que llegan solos a la isla.

El Gobierno de Canarias ha denunciado la falta de medios en el CATE del Hierro, hasta el punto de haber tenido que dar parte a la fiscalía por la desaparición de nueve menores migrantes que estaban bajo custodia policial. Aunque la situación se ha solventado a lo largo del día y los 9 menores finalmente han sido localizados, hay preocupación de que esto pueda volver a suceder.

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