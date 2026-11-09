Ana Alarcón, portavoz del SUP, de la crisis migratoria en El Hierro: "Estamos viviendo una situación similar a la de Ceuta, descontrolada y desbordante"

Todavía no llevamos ni diez días de noviembre y El Hierro ha recibido ya más de 4.500 migrantes. La situación ha llevado al Cabildo a declarar la emergencia social para la gestión de la actual crisis migratoria en la isla cuyo censo normal es de 12.000 personas y solo en las últimas cinco semanas ha registrado más de 8.000 llegadas.

Noticias de la Mañana ha entrevistado a Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía que ha denunciado que se vive una situación en la que "no hay planificación ni previsión". Desde el SUP ponen bajo el foco que "de dos cayucos que hubo el año pasado en estas fechas, hemos pasado a 35" e insiste: "los compañeros están desbordados, están saturados".

Alarcón explica que "estamos viviendo una situación similar a la que vivimos en Ceuta, descontrolada y desbordante". Además, señala que "como hay un efecto llamada, vemos que cada vez más personas quieren cruzar" y esto dice "fomenta el tráfico de personas". Por ello reivindican más refuerzos. "Esto hay que atajarlo de alguna manera".

También ha hablado Noticias de la Mañana con José Antonio Rodríguez Vero, responsable de Emergencia Población, que ha avanzado que tras las jornadas intensas de llegadas de migrantes la noche pasada "ha sido la primera tranquila" en la que no ha habido intervenciones.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, habló este sábado con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez,quien señala se ha comprometido a convocar de urgencia el próximo martes, 10 de noviembre, una Comisión Interministerial de Inmigración y a reforzar los recursos sanitarios a través de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Clavijo pide que esta reunión sirva para que ambos gobiernos, junto a los ministerios competentes, acuerden un plan de actuación conjunto.

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