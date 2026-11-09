El Hierro roza los 5.000 migrantes en noviembre y declara la emergencia social

La isla de El Hierro ha recibido cerca de 5.000 personas en lo que va de mes, dentro de un total de casi 5.800 llegadas a Canarias. Solo durante el fin de semana fueron rescatadas alrededor de 1.300 personas en diez cayucos. El Cabildo reclama más recursos y traslados coordinados ante una presión migratoria extraordinaria.

El Hierro ha declarado la emergencia social ante el aumento de la presión migratoria que soporta la isla, donde han llegado cerca de 5.000 personas en lo que va de noviembre.

Solo durante este fin de semana, Salvamento Marítimo ha rescatado a alrededor de 1.300 personas que viajaban a bordo de diez cayucos. El sábado fueron seis embarcaciones con unos 700 ocupantes, mientras que el domingo se contabilizaron otras cuatro, con aproximadamente 600 personas.

El Cabildo insular reclama la colaboración del Gobierno de Canarias y del Estado para reforzar los dispositivos de atención y evitar que los recursos asistenciales se vean desbordados. La declaración ha sido formalizada mediante un decreto firmado por el presidente insular, Alpidio Armas, quien advierte de que la situación se ha intensificado especialmente durante los últimos días.

Solo en los cinco días anteriores a la declaración se habían registrado más de 3.000 personas a bordo de una treintena de cayucos. En el conjunto de las últimas cinco semanas, las llegadas superaban ya las 8.000 personas.

Salvamento, Cruz Roja y Fuerzas de Seguridad, al límite

La institución solicita más efectivos y medios para los servicios que participan en la atención humanitaria, entre ellos Salvamento Marítimo, el Servicio Canario de la Salud, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cruz Roja. También reclama establecer turnos y rotaciones que permitan garantizar el descanso de los profesionales que trabajan en los dispositivos.

Entre las medidas propuestas figura la creación de protocolos para trasladar de forma coordinada a los migrantes hacia otras islas con mayor capacidad de acogida, así como el refuerzo de las instalaciones de primera atención. La corporación insular ya ha ejecutado actuaciones para mantener las condiciones de salubridad en las zonas de desembarco y habilitar centros temporales que alivien la presión sobre el Centro de Acogida Temporal para Extranjeros de San Andrés.

Los vecinos de La Restinga afectados por la situación

La institución también advierte de las consecuencias que la situación tiene para los vecinos y la actividad económica de La Restinga. El objetivo es compatibilizar la atención humanitaria con el funcionamiento habitual de este pueblo pesquero, cuyos comerciantes, empresas, profesionales del sector pesquero y compañías de buceo se ven afectados por la dinámica de llegadas.

34 muertos en un naufragio en Senegal

La intensificación de las llegadas coincide con una nueva tragedia en la ruta atlántica. Al menos 34 personas han muerto después de que una embarcación procedente de Senegal quedara encallada frente a la playa de Lompul, en el norte del país. Las autoridades han localizado también a un único superviviente, mientras continúan las labores de identificación de los cuerpos.

Por el momento, no se ha determinado cuántas personas viajaban a bordo ni las causas exactas del accidente.

En este contexto, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido al Gobierno senegalés que refuerce la gestión migratoria y ha defendido una solución conjunta ante el repunte de las salidas hacia Canarias. El mensaje fue trasladado durante su visita a Dakar, en la que abordó con su homólogo senegalés la cooperación bilateral y la lucha contra las redes de tráfico de personas.