Un terremoto de magnitud 6,9 sacude el norte de Japón a la misma hora que los seísmos de Venezuela

A primera hora de este jueves, un terremoto de magnitud 6,9 en la escala de Richter ha sacudido el norte de Japón, según ha informado la Agencia Meteorológica del país. A pesar de la intensidad del seísmo, las autoridades han descartado emitir una alerta de tsunami y, por el momento, no hay noticias sobre víctimas o daños materiales.

El seísmo tuvo lugar sobre las 7.30 hora local (22.30 GMT del miércoles), prácticamente a la misma hora que los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han registrado en Venezuela, a las 18.04, hora local.

El epicentro se localizó frente a la costa de la prefectura de Iwate, con una profundidad de unos 44 kilómetros, y se ha sentido hasta en Tokio. El municipio más afectado ha sido Hashikami, en la prefectura de Aomori, donde el temblor se sintió con mayor fuerza. Desde el seísmo principal, se han registrado al menos tres réplicas en la misma zona.

"Es probable que el suelo se haya debilitado"

La Agencia Meteorológica ha advertido de que "en las zonas afectadas por fuertes temblores, el riesgo de derrumbes de viviendas y deslizamientos de tierra es elevado", pidiendo a la población a "prestar mucha atención a la actividad sísmica y a las condiciones de lluvia previstas". Además, ha lanzado una recomenzación: "Tome precauciones para garantizar su seguridad evitando las zonas peligrosas a menos que sea absolutamente necesario".

El organismo también ha señalado que el terremoto "no cumple con los criterios para emitir una alerta sobre un posible terremoto posterior frente a las costas de Hokkaido y Sanriku", aunque ha insistido en que "en las zonas de estas prefecturas que sufrieron fuertes temblores, es probable que el suelo se haya debilitado", lo que aumenta el riesgo de deslizamientos, especialmente con las lluvias.

Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha asegurado que ya ha ordenado "evaluar con rapidez la magnitud de los daños" y "colaborar estrechamente" con las autoridades locales para las tareas de rescate y asistencia.

Equipo de respuesta

Además, el Gobierno ha activado "una oficina de gestión de crisis" y ha convocado a "un equipo de respuesta de emergencia". "Siguiendo mis instrucciones, están trabajando diligentemente para evaluar los daños, llevar a cabo las labores de rescate y asistencia, y proporcionar información oportuna y precisa al público", ha explicado la minsitra en redes sociales.

Takaichi también ha pedido precaución a la ciudadanía: "Para quienes se encuentren en zonas afectadas por fuertes temblores, les pedimos que permanezcan alerta ante la posibilidad de sismos similares".

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