Investigan el lote de anestesia de la clínica dental de Valencia tras la muerte de una niña de 6 años

La Conselleria de Sanidad ha clausurado de forma cautelar la clínica dental privada de Alzira, Valencia, después de que haya fallecido una menor de 6 años y otra de 4, atendida en la misma clínica, se encuentre ingresada en el hospital Clínico de Valencia tras haber acudido al centro. Aún se desconoce la causa exacta que ha ocasionado este incidente, pero está siendo un "lote defectuoso de anestesia", según ha informado la propietaria de la clínica.

Fuentes de la Conselleria han informado a EFE que sobre las 16.52 horas de este jueves una niña de seis años ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera por una parada cardiorrespiratoria, tras haber sido atendida previamente esa misma mañana en una clínica dental privada, según el informe del responsable de la guardia de Urgencias del hospital. Los profesionales trataron de reanimarla sin éxito, según las mismas fuentes.

A las 15.11 horas había acudido al mismo hospital otra niña, de 4 años de edad, que también había fue atendida esa mañana en la misma clínica dental, con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, se efectuó su traslado en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València, donde continúa ingresada.

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha comenzado este viernes un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y han ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica dental donde fueron atendidas las dos niñas.

Investigan un lote de anestesia

Por su parte, la propietaria de la clínica Mireia Vila, ha afirmado a varios medios locales que la pequeña, a la que sedaron para relajarla durante la intervención, se marchó "perfectamente" de allí y que desconocen qué ha podido suceder.

Según ha explicado, a la niña le quitaron unos dientes de leche y le realizaron unos empastes, para lo cual le utilizaron una vía para relajarla. Por el momento, desconoce qué pudo causar el incidente y ha afirmado que "están investigando un lote defectuoso de anestesia". "No fue ninguna operación", ha asegurado Vila, quien ha indicado que la menor "llevaba una sedación, no llevaba anestesia general ni nada", y ha declarado que se fue de la clínica "perfectamente" y se empezó a encontrar mal después.

