Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Miguel Ángel Cabrera, exintegrante de Camela

Camela ha puesto música a la historia de nuestro país. Su 'Sueño Contigo' o 'Cuando zarpa el amor' siguen sonando en discotecas y han sido la banda sonora de toda una generación. Sin embargo, hay quien aún no sabe que el famoso dúo un día estuvo formado por tres personas: Dioni Martín, María Ángeles Muñoz y Miguel Ángel Cabrera.

Dioni y Miguel Ángel Cabrera se conocieron siendo muy jóvenes y la música les unió. Ambos comenzaron a plantearse formar un grupo y pronto se les unió Ángeles, con quien formaron el alma de Camela durante dos décadas.

En 2013, Miguel Ángel Cabrera abandonó el grupo por las tensiones internas, una decisión que marcó su futuro. Hoy, repasamos con él su paso por el grupo y su nueva vida tras salir de Camela, marcada por la trágica muerte de su hijo. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00h en Antena 3!