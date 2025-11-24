Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 24 DE NOVIEMBRE

Jorge Fernández, muy sorprendido después de que un concursante lo llame “viejo”

“¡Me está matando este chaval!” ha exclamado el presentador entre risas.

¡Jorge Fernández, muy sorprendido después de que un concursante lo llame “viejo”!

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Este panel rápido sobre emojis ha generado mucho más debate del esperado. No todas las personas utilizan los emoticonos de la misma manera y, en muchos casos, su uso depende de la generación a la que pertenecen.

Para esto un claro ejemplo es Jorge Fernández que, en medio del debate, ha desvelado sus emojis favoritos. Y Sergio, el concursante del atril rojo, también ha comentado los suyos y le ha llamado sin ningún reparo: “viejo”.

Jorge Fernández ha exclamado: “¡me está matando este chaval!” ¡Pincha en el vídeo de arriba y descubre el uso que da Jorge Fernández a los emojis!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

¡Jorge Fernández, muy sorprendido después de que un concursante lo llame “viejo”!

Jorge Fernández, muy sorprendido después de que un concursante lo llame “viejo”

Camela

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Miguel Ángel Cabrera, exintegrante de Camela

Se investiga la muerte de la niña.

Nuevos datos sobre la muerte de la niña que acudió al dentista en Alzira: "La sedación no es habitual, se realiza en casos puntuales"

De la sorpresa a los coaches a la gran apuesta de Sebastián Yatra: los momentos más virales del Asalto Final
Vota por tu favorito

De la sorpresa a los coaches a la gran apuesta de Sebastián Yatra: los momentos más virales del Asalto Final de La Voz

Pelea en Canarias.
Agresión en Canarias

La llamada de atención de Juan Soto Ivars sobre el bullying escolar: "Hay que perseguir a los que pegan y a los que miran con la misma pena"

¡Perfecta para los más pequeños! Receta de hamburguesa de alubia blanca con salsa de tomate, de Joseba Arguiñano
Para 4 personas

¡Perfecta para los más pequeños! Receta de hamburguesa de alubia blanca con salsa de tomate, de Joseba Arguiñano

Joseaba Arguiñano nos sorprende con esta receta tan original de hamburguesas de alubia blanca, una opción perfecta para introducir legumbres en la dieta de los más pequeños de la casa.

Karlos Arguiñano: "Receta de borraja salteada mar y montaña, al gusto de los mejores paladares"
Para 4 personas

Karlos Arguiñano: "Receta de borraja salteada mar y montaña, al gusto de los mejores paladares"

Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta facilísima en muy poco tiempo, con borraja, gambas y jamón. Una combinación de sabores que define como "mar y montaña".

Soto Ivars, hijo dentista

La experiencia de Juan Soto Ivars en el dentista, por la menor fallecida tras un tratamiento: "Tuvimos un accidente con mi hijo"

Lorena Ruiz -Huerta Vs. Joaquín Manso

La reacción de Joaquín Manso a los ataques al periodismo de Lorena Ruiz -Huerta: "Esto es un golpe bajo que no se hace"

¿Qué piensan los jóvenes?

Jóvenes, sobre polarización, el fiscal general y Franco: "Se trata de destrozar el Estado de derecho para salvar al soldado Sánchez"

Publicidad