¡Jorge Fernández, muy sorprendido después de que un concursante lo llame “viejo”!

Este panel rápido sobre emojis ha generado mucho más debate del esperado. No todas las personas utilizan los emoticonos de la misma manera y, en muchos casos, su uso depende de la generación a la que pertenecen.

Para esto un claro ejemplo es Jorge Fernández que, en medio del debate, ha desvelado sus emojis favoritos. Y Sergio, el concursante del atril rojo, también ha comentado los suyos y le ha llamado sin ningún reparo: “viejo”.

Jorge Fernández ha exclamado: “¡me está matando este chaval!” ¡Pincha en el vídeo de arriba y descubre el uso que da Jorge Fernández a los emojis!