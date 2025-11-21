Muere una niña de 6 años tras someterse a un tratamiento dental en Alzira, Valencia

Una menor de 6 años ha fallecido en Alzira, Valencia, después de someterse a un tratamiento dental en una clínica privada. Además, otra niña de 4 años se encuentra ingresada en el Hospital Clínico de Valencia después de acudir al mismo centro.

La menor fallecida ingresó este jueves en urgencias en parada cardiorrespiratoria después de haber sido atendida en la clínica dental esa misma mañana, tal y como han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Poco antes, había ingresado la niña de 4 años que también había sido atendida en la misma clínica privada, presentando episodios de fiebre, vómitos y somnolencia. Esta menor permanece ingresada en el hospital.

Tras lograr estabilizarla, los médicos la valoraron y decidieron trasladarla en SAMU a la UCI pediátrica (Unidad de Cuidados Intensivos) del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde sigue ingresada.

Suspenden la actividad de la clínica

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha abierto un expediente informativo para determinar las circunstancias de los hechos y esclarecer lo ocurrido. Además, se ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica dental que atendió a ambas menores.

