Sergio arriesga y… se lleva 1.900 euros en el Panel con Bote

Jorge Fernández preveía lo ocurrido y ha insistido al concursante para que fuese a por el Bote.

Arancha Mela
Publicado:

Este Panel con Bote ocultaba la frase: “¿Me sirves? berenjenas rellenas de queso feta” y Sergio sabía la respuesta correcta. Sin embargo, no estaba muy seguro de lanzarse a por el Bote. Jorge Fernández le ha animado insistentemente a hacerlo.

El concursante del atril rojo se ha atrevido a tirar una vez más y como no, el presentador, llevaba razón. “A veces hay que chincharos un poquito”, ha bromeado Jorge Fernández.

Sergio ha ganado el Bote de 1.900 euros y ha pasado a la Gran Final de La ruleta de la suerte con un total de 4.100 euros. ¡No te puedes perder este momentazo, pincha en el vídeo de arriba!

