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Elecciones en Andalucía

María Jesús Montero admite que ha pensado muchas veces en dejar la política pero se reafirma: "Voy a por todas en Andalucía"

María Jesús Montero no descarta la jubilación en diez años y reivindica su compromiso actual con Andalucía.

María Jesús Montero.

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Margarita Canaves
Publicado:

María Jesús Montero reconoció que “muchas veces” se ha planteado dejar la política. La dirigente admitió que ha dudado sobre si su etapa como política ya había transcurrido el tiempo suficiente y si debería dar por cerrada esa etapa para volver a su actividad profesional en el ámbito hospitalario.

Pero hay una frase que marca su horizonte: “en 10 años probablemente esté jubilada”. Montero sitúa así su futuro fuera de la primera línea, alineándose con una realidad que conecta directamente con el debate actual sobre pensiones. En ese sentido, defendió la necesidad de garantizar pensiones dignas y una buena calidad de vida, en un país con una esperanza de vida cada vez mayor.

"Estoy contenta e ilusionada en Andalucía"

Pese a esa mirada a largo plazo. Montero asegura estar “absolutamente concentrada” en Andalucía, donde dice sentirse “contenta, ilusionada” y con energía para afrontar el momento político actual. Un contexto marcado por la tensión electoral y por el peso de los servicios públicos en el debate político.

Es en ese momento, refuerza su advertencia: “no nos jugamos cualquier cosa, nos jugamos la salud de los andaluces”. La dirigente vincula directamente las elecciones con el futuro de la sanidad pública, un eje clave en la agenda política andaluza. Y remata con una declaración de intenciones: “voy a por todas”, dejando claro que su compromiso actual es total.

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