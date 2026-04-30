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Esta noche, Borja Sémper visita por primera vez El Hormiguero

El portavoz nacional del Partido Popular acude al programa tras retomar su vida pública.

Borja Sémper

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El Hormiguero recibe esta noche, por primera vez, a Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular y diputado por Madrid. El político visita el programa tras haber retomado su vida pública después de varios meses centrado en su recuperación.

Durante la entrevista, Sémper hablará de su estado de salud, de cómo ha vivido este periodo alejado de la primera línea y de qué ha supuesto para él este tiempo a nivel personal y profesional. También abordará su regreso a la política y cómo afronta esta nueva etapa tras el parón, en una conversación que combinará actualidad, reflexión y cercanía.

Sobre él:

Borja Sémper es político y actual portavoz nacional del Partido Popular. Con una amplia trayectoria en la vida pública, ha ocupado diferentes responsabilidades dentro de su formación y se ha consolidado como una de las voces más reconocibles del partido. Su regreso marca una nueva etapa en su carrera tras un tiempo centrado en su recuperación personal.

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