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Dentistas en pie de guerra con los influencers por sus peligrosos consejos: "Me llegan pacientes con destrozos"
Muchos influencers promocionan tratamientos o trucos caseros para blanquearse los dientes o mejorar su forma sin necesidad de ir al dentista. Algo que puede causar graves problemas.
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Los consejos de muchos influencers dan la vuelta al mundo. Muchos promocionan tratamientos dentales o, en su defecto, trucos caseros para mejorar la ortodoncia sin necesidad de pasar por la consulta del dentista. Algo que ha puesto al sector de los dentistas en pie de guerra.
El doctor José Rábago es dentista y asegura que se ha encontrado muchos pacientes que, por culpa de intentar seguir los consejos de algún influencer, se han hecho auténticos destrozos. "Algunos lo confiesan y otros no", señala.
Uno de los principales problemas que se encuentran en consulta tiene que ver con los blanqueamientos. "Algunos mezclan limón y bicarbonato, que raya los dientes", afirma.
Otros eligen limarse los dientes en casa con una lima de supermercado o incluso comprarse ortodoncias por internet. "Así los dientes se mueven sin control, te puedes quedar con el diente en la mano", advierte el doctor José Rábago.
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Los especialistas aseguran que existe un gran peligro en seguir consejos de influencers sin control médico. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado el doctor José Rábago!
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