El exdiputado socialista, Paco Vázquez, sobre los resultados de Galicia: "El PSOE, o rompe con los nacionalistas o irá perdiendo elección tras elección"

Paco Vázquez, socialista de carrera durante muchos años, siguió el camino de otros antiguos compañeros en el Partido Socialista y se dio de baja tras afrontar discrepancias con la actual cúpula y su manera de dirigir la formación política.

En seguida pone de manifiesto la falta de entendimiento que tiene con el actual rumbo del PSOE y aclara sin tapujos que votó "en contra de un gobierno que importara para Galicia las tensiones ideológicas y políticas que se están dando en Cataluña y País Vasco".

Vázquez no aclara si el pasado domingo su papeleta era la del Partido Popular, pero podría intuirse atendiendo a que aclara que su voto fue "a favor de un proyecto constitucional que mejor ampara y protege la España en la que yo creo y la que yo defiendo".

El también exalcalde de A Coruña analiza los resultados desde su punto de vista e interpreta que "ha habido un clarísimo rechazo desde Galicia, desde el pueblo gallego, a una posibilidad de una alternativa que distorsionara el escenario político que estamos viviendo los gallegos los últimos años". Además el exdiputado observaría un rechazo al PSOE "por carecer de un proyecto político en Galicia".

Relaciona también a "Pedro Sánchez y todo su gobierno" con ese rechazo de los gallegos "a su proyecto político" pese a "defender sus bondades" durante la campaña.

"Cuando no tienes proyecto político, no tienes un proyecto ideológico, la gente no vota nunca a la copia, vota al original"