Exclusiva | El vídeo que muestra el incendio desde dentro de una de las discotecas de Murcia: "Todo empezó a petar"

Eran las 5:56 horas del pasado domingo cuando la discoteca Teatre de Murcia celebraba una fiesta con dj´s que pinchaban sus temas en una mesa de mezclas. La pista de baile está llena aunque aún quedan algunos huecos. Tony Bafles es uno de los artistas que pinchan esa noche en el local.

David es uno de los asistentes a esta sesión musical de la noche murciana. De repente coge su teléfono móvil para grabar el ambiente de la fiesta cuando algo le sorprende en la parte alta de la sala. Comienzan a caer bolas de fuego, las llamas se abren paso entre los conductos del techo. Ante tal estampa, el personal de la actuación intenta apagar el incendio con extintores. Muy cerca de la pantalla el techo empieza a arder.

Se trata de las primeras imágenes del incendio que ha causado la muerte de 13 personas en Murcia, desde dentro. Los muertos fueron hallados en la parte alta de la discoteca La Fonda, a la que tan solo separaba de Teatre un muro de pladur.

El autor de las imágenes ya las ha puesto a disposición de la Policía para que puedan ser de ayuda en la investigación que trata de dilucidar cómo se originó el fuego. Cuenta David que después de grabar una llama de fuego cayó hacia abajo y les mandaron salir. "A partir de ahí, todo empezó a petar", recuerda. Hubo una gran avalancha porque todo el mundo quería salir a la vez.

"Cuando conseguí salir para salvarme no me fijé en La Fonda"

"Cuando vas a una fiesta de esas piensas en la fiesta y no el lo que va a pasar. Si llega a ser a las 2.00 horas cuando estaba todo el Teatre hasta arriba hubiera pasado algo como en La Fonda", se lamenta. Tras conseguir salir del local no se fijó en que La Fonda ardía también. "Salí corriendo para salvarme y no me fijé en La Fonda. Salimos fuera por nuestro propio pie", apunta.

La ratonera de La Fonda: humo negro, a oscuras y música a todo volumen

En Fonda se quedaron sin luz cuando comenzó el fuego. Los testigos que se han podido salvar cuentan que de repente empezó a entra un humo negro muy potente y no se podía ver. Uno de los supervivientes cuenta que cuando él salía ayudando a su novia y a su cuñada iba dejando gente inconsciente en el suelo.