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Mejores momentos | 2 de octubre

“¡Poeta!”: la reacción de Roberto Leal al intento de triple de David en La Pista

Ese tiro no le ha salido al concursante barcelonés, pero sí ha conseguido encestar después y llevarse la victoria y dos segundos con una canción de Álvaro de Luna.

“¡Poeta!”: la reacción de Roberto Leal al intento de triple de David en La Pista

“¡Poeta!”: la reacción de Roberto Leal al intento de triple de David en La Pista

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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David y Moisés han resoplado cuando Roberto Leal les ha anunciado que su canción en este duelo en La Pista era… ¡de este mismo 2026! Las más recientes son a veces las más complicadas de acertar y efectivamente les ha costado hasta que Roberto Leal les ha dado el título alternativo. Entonces sí se han dado cuenta que lo mucho que han escuchado ‘Dime dónde estás’, de Álvaro de Luna.

Ha sido David quien se ha llevado la victoria, acompañada de dos segundos, tras haber dejado otra anécdota. Después del segundo fragmento, ha intentado seguir la melodía inventándose un verso de la letra por si colaba. Sin embargo, Roberto le ha pillado al instante: “Se lo inventó”.

El concursante no ha tenido más remedio que reconocerlo y el presentador se ha rendido a su “gran triple” frustrado: “¡Poeta!”. ¡Revívelo en el vídeo!

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