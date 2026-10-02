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AlaZ | 2 de octubre

“Le quedan dos para llevarse el bote”: David, ante una ocasión de oro en AlaZ tras vencer a Moisés

La emoción se ha disparado cuando el concursante barcelonés, ya con la victoria asegurada, se ha preparado para el reto de lograr su primer 24… ¿y 1.108.000 euros?

“Le quedan dos para llevarse el bote”: David, ante una ocasión de oro en AlaZ tras vencer a Moisés

“Le quedan dos para llevarse el bote”: David, ante una ocasión de oro en AlaZ tras vencer a Moisés

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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A estas alturas, después de 127 programas, hay un hito que se le resiste a David en Pasapalabra: su primer 24, además evidentemente del bote. El concursante barcelonés se ha encontrado ante una ocasión de oro en este AlaZ, al verse con 23 aciertos y ya ganador de la tarde porque Moisés se ha plantado con uno menos.

David ha llevado la voz cantante en este duelo. Ha sido quien ha empezado la prueba y quien ha ido siempre por delante en el marcador. También ha firmado la mejor jugada de este AlaZ: doce aciertos seguidos, para poner un parcial de 19-8. El barcelonés, en su siguiente turno, ha terminado su primera ronda con 21 letras en verde y, mientras Moisés se iba acercando, ha sumado una más.

A Moisés le ha costado efectivamente seguir ese ritmo. De hecho, ha ido escalando peldaño a peldaño esa remontada hasta empatar a 22. El riojano intuía que no iba a ser el resultado definitivo y ha arriesgado, pero le ha bailado más de una letra y ha fallado. Cuando David ha llegado a 23 aciertos, sabía que ya no podía alcanzarle y se ha dado por vencido.

“Le quedan dos para llevarse el bote”, ha resumido Roberto Leal. Era el momento de David para crear expectación y dar la sorpresa. ¡Descubre el desenlace en el vídeo!

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