“Le quedan dos para llevarse el bote”: David, ante una ocasión de oro en AlaZ tras vencer a Moisés

A estas alturas, después de 127 programas, hay un hito que se le resiste a David en Pasapalabra: su primer 24, además evidentemente del bote. El concursante barcelonés se ha encontrado ante una ocasión de oro en este AlaZ, al verse con 23 aciertos y ya ganador de la tarde porque Moisés se ha plantado con uno menos.

David ha llevado la voz cantante en este duelo. Ha sido quien ha empezado la prueba y quien ha ido siempre por delante en el marcador. También ha firmado la mejor jugada de este AlaZ: doce aciertos seguidos, para poner un parcial de 19-8. El barcelonés, en su siguiente turno, ha terminado su primera ronda con 21 letras en verde y, mientras Moisés se iba acercando, ha sumado una más.

A Moisés le ha costado efectivamente seguir ese ritmo. De hecho, ha ido escalando peldaño a peldaño esa remontada hasta empatar a 22. El riojano intuía que no iba a ser el resultado definitivo y ha arriesgado, pero le ha bailado más de una letra y ha fallado. Cuando David ha llegado a 23 aciertos, sabía que ya no podía alcanzarle y se ha dado por vencido.

“Le quedan dos para llevarse el bote”, ha resumido Roberto Leal. Era el momento de David para crear expectación y dar la sorpresa. ¡Descubre el desenlace en el vídeo!