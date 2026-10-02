¿Lola Índigo entre el público de Pasapalabra? Eduardo Navarrete, “nervioso” por esta visita

Lo normal es que los famosos se sienten como invitados a la mesa de Pasapalabra. La excepción se ha producido en este programa cuando Eduardo Navarrete ha hecho un descubrimiento y lo ha revelado justo cuando le llegaba el turno de jugar en La Pista contra Esmeralda Moya. “Estoy un poco nervioso porque Lola Índigo ha venido a vernos”, ha asegurado.

Entre el público, sentada discretamente en las gradas, estaba la cantante. Al menos, eso es lo que ha señalado el diseñador y Roberto Leal también ha pedido un aplauso para ella, que ha saludado cuando la han enfocado las cámaras. “Ana Mena iba a venir también, no ha podido, un besito para ella”, ha añadido el invitado.

Por si había alguna duda, Roberto ha comentado que la artista ha recibido numerosas invitaciones para participar en el programa. “Y ha venido, pero no de invitada, sino directamente en el público”, ha apostillado el presentador. ¿Es realmente Lola Índigo la espectadora que ha revolucionado el plató... o sólo alguien con un parecido absolutamente asombroso? ¡Dale al play!