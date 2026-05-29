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Entrevista con Emilio Cortés

El abogado del hermano de Pedro Sánchez: "Entre lo que se denunció y se está llevando a la causa hay un abismo y puede ser una investigación prospectiva"

Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, mantiene que en este caso "no hay prueba de cargo de que esto sea un caso de enchufismo en absoluto".

Habla el abogado del hermano de Pedro Sánchez.

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Laura Simón
Publicado:

Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, responde en 'Espejo Público' la semana en la que el hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez se sienta en el banquillo de los acusados. El letrado ha pedido la nulidad del juicio porque asegura que "hay mentiras e infamias" en esta causa.

Mantiene que "se despliegan muchas estrategias con distintos aspectos" en este juicio. Recuerda que esta acusación nació con una pretendida conexión con el 'caso Aldama'. En este caso se mencionaba la localidad de Elvas y se hablaba de un enriquecimiento injusto del señor Sánchez de cientos de miles de euros "que nunca han aparecido y es una defraudación fiscal". "Entre lo que se denunció y se está llevando a la causa hay un abismo y puede ser una investigación prospectiva", mantiene.

"No hay ninguna prueba que determine que esto es un caso de 'enchufismo'"

Afirma el abogado que "no hay ni una sola prueba" en contra de su cliente. "No hay prueba de cargo de que esto sea un caso de enchufismo en absoluto".

El letrado sostiene que la oficina de Artes Escénicas "es una categoría administrativa, no un edificio". Añade que el hecho de que la plaza dejara de ser de coordinador de los conservatorios para convertirse en coordinador de las artes escénicas no significa que se fuera a crear un edificio para las Arte Escénicas. Sánchez dice que no había un destino físico, sino que se mantenía pero se cambiaba la denominación de la plaza.

Determina además que hay correos que atestiguan en qué trabajaba David Sánchez y cómo desarrollaba su labor profesional. "No se trata de sacar el chascarrillo social del hermanito o el hermanísimo", señala.

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