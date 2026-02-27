Zarzuela recuerda al Rey emérito que si regresa "debe recuperar la residencia fiscal en España"

Fuentes de Zarzuela han indicado que don Juan Carlos puede regresar a España cuando él quiera. Pero añaden que "en tal caso para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas y, por consiguiente, salvaguardar la de la Corona como institución, don Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en España".

El debate sobre si el rey emérito debe o no regresar a España ha vuelto a ponerse sobre la mesa después de que la desclasificación de los papeles del 23-F haya avalado su gestión durante el fallido golpe de estado de 1981. Desde Casa del Rey, la víspera, lo que se había apuntado es que se trata de una "decisión personal" de quien fuera monarca durante casi cuatro décadas, dejando claro que igual que fue él quien decidió trasladarse a Abu Dabi en agosto de 2020, tiene que ser él quien decida regresar.

En medio del debate generado por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que consideró "deseable" que pudiera regresar desde su "exilio" en Emiratos Árabes. Si este jueves desde Zarzuela se limitaban a hablar de una decisión personal del monarca hoy puntualizan que en ese caso debería tener aquí su residencia fiscal, ya que la trasladó Abú Dabi.