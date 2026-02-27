Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Zarzuela recuerda al Rey emérito que si regresa "debe recuperar la residencia fiscal en España"

El Gobierno no se opone al regreso del emérito y lo enmarca dentro de lo que sería una decisión personal de don Juan Carlos.

El rey Juan Carlos I en el aeropuerto tras el almuerzo privado en El Pardo para conmemorar los 50 años de la MonarquíaEuropa Press

Miriam Vázquez
Publicado:

Fuentes de Zarzuela han indicado que don Juan Carlos puede regresar a España cuando él quiera. Pero añaden que "en tal caso para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas y, por consiguiente, salvaguardar la de la Corona como institución, don Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en España".

El debate sobre si el rey emérito debe o no regresar a España ha vuelto a ponerse sobre la mesa después de que la desclasificación de los papeles del 23-F haya avalado su gestión durante el fallido golpe de estado de 1981. Desde Casa del Rey, la víspera, lo que se había apuntado es que se trata de una "decisión personal" de quien fuera monarca durante casi cuatro décadas, dejando claro que igual que fue él quien decidió trasladarse a Abu Dabi en agosto de 2020, tiene que ser él quien decida regresar.

En medio del debate generado por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que consideró "deseable" que pudiera regresar desde su "exilio" en Emiratos Árabes. Si este jueves desde Zarzuela se limitaban a hablar de una decisión personal del monarca hoy puntualizan que en ese caso debería tener aquí su residencia fiscal, ya que la trasladó Abú Dabi.

