Ernesto, víctima de la DANA, sobre Carlos Mazón: "Es un oportunista: Dimite, Mazón"

Cinco meses después de la tragedia, Carlos Mazón se ha reunido con algunos afectados de la dana y la reacción de las asociaciones de damnificados y víctimas no se ha hecho esperar: "El hecho de haber solicitado reuniones en grupos de 4-5 familiares; el hecho de haberse apresurado a sacarlo con el titular "Mazón pide perdón a las víctimas" no lo hace sino todavía más miserable", desmarcándose de estos encuentros del presidente con las víctimas 142 días después de la dana. Y añaden: "Con este acto lo que ha dejado patente es su intención de blanquear su imagen hacia las víctimas y de cara a la sociedad (…) Esto no hace más que acrecentar nuestra indignación".

Una petición directa

Ernesto Martínez, víctima de la dana, ha entrado en directo desde Chiva para compartir su descontento y reafirmar el mensaje del comunicado en el que declaran que Mazón "no ha pedido perdón a las víctimas" y donde le exigen -"cada día", dicen- su dimisión desde el 29 de octubre. "Lo único que ha intentado ha sido blanquear su imagen, tener la foto fácil. Somos una familia unida por la tragedia y él ha aprovechado la oportunidad, es un oportunista", ha afirmado con rotundidad.

A la pregunta de Miquel Valls de qué haría si le llega esta invitación del presidente de la Generalitat, Martínez ha sido claro y directo: "Le llevaría un protocolo que es muy fácil de entender: "En la primera página dice: ¡Dimite, Mazón! Y en el segundo punto: "Si no lo has leído bien, vuélvelo a leer". Martínez, técnico de prevención de formación, ha asegurado que no le vale nada más que la dimisión ya que "llega 142 días y 228 muertos tarde".

