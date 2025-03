Dolores, una afectada por la DANA que perdió a su marido y dos hijos: "Estoy muerta por dentro"

Dolores perdió a su marido, a sus dos hijos y tres perros por la DANA que arrasó la Comunidad Valenciana del pasado 29 de octubre y ha llegado esta mañana a Madrid para reunirse con 'SOS Desaparecidos' que se van a personar como acusación personal en el caso. Nuestra compañera Cristina Barba ha estado con ella.

Dolores: "Esta muerte fue horrorosa para todos"

Junto a Dolores han llegado 12 personas más. La mujer ha sacado fuerzas gracias al " apoyo que tengo con la plataforma y mi familia" y asegura que "por mis hijos y mis maridos saco la fuerza fundamental, por ellos, porque quiero justicia, por ellos y por todas las personas que han desaparecido por culpa de la DANA". Además cuenta que "está muerte fue horrorosa para todos" y que "nadie va a reparar lo que ha pasado".

"Si esto se hubiera avisado con antelación, quizá no hubieran pasado todas estas cosas. Tenía a mi hermana que vivía al lado y no nos dio tiempo ni a irnos a su casa de tanta agua que bajó en un instante".

La pregunta más repetida por los afectados: ¿Por qué?

"¿Por qué no avisaron un día antes? ¿Por qué la universidad ese día nadie fue a estudiar?", dice Dolores.

La casa es secundario. "Yo esa casa no voy a volver con lo que yo viví, aquello fue un error un infierno. Vi a mi hijo cómo se va por el agua y no pude hacer nada", explica entre lagrimas. Asegura que lo "único que me daría un poquito de paz, será la justicia y que pague la persona que no han hecho bien su trabajo. No sabía las muertes que tenía en su comunidad. Me está revolviendo las tripas cuando lo veo salir. Él va a vivir, pero yo no vivo ya", dice referente a Carlos Mazón, Presidente de la Generalitat.

"Este señor estaba tan a gusto comiendo y lo donde fuera, me han quitado mis hijos, me han matado a mis hijos y a todos. Este señor va a vivir, pero nosotros que hemos perdido las familias no vamos a vivir del sufrimiento. Se cree que con el dinero soluciona las muertes, no señor, lo que gana este señor me lo han pagado entre muertes. ¿72 mil euros se piensa que paga la vida de tres personas?. Si lo tuviera delante, le retorcería el cuello,", cuenta Dolores al Jordi Mayor, Alcalde de Cullera.

