Gonzalo Miró, sobre Carlos Mazón: "Me hierve mucho la sangre con este jeta"

Carlos Mazón acaba de presentar los presupuestos de la Comunidad Valenciana para 2025. Unas cuentas que aumentan el presupuesto un 8,6% hasta los 32.291 millones de euros. Estos nuevos presupuestos incluyen una partida de 2.364 millones para la reconstrucción de los destrozos provocados por la DANA.

Esta propuesta de presupuestos se produce en uno de los momentos de peor reputación pública de Mazón: con la oposición exigiendo su dimisión y la calle pidiendo que deje su cargo por la mala gestión de la pandemia.

"Este tío no tiene ni moral ni vergüenza"

Gonzalo Miró, colaborador de Espejo Público, ha analizado las últimas intervenciones públicas de Mazón. "Me hierve mucho la sangre con este jeta. Este tío no tiene ni moral ni vergüenza y el PP está tratando de intentar por todos los medios que este tipo no termine la legislatura para estar 15 años cobrando del dinero público de los valencianos", señala.

Opina Miró sobre Mazón que "es una vergüenza lo que ha hecho y no hay nada más que escuchar la resolución de la jueza que dice que si se hubiera avisado a la gente se hubieran salvado muchas vidas". "Él todavía tiene la caradura de intentar utilizar el dinero público para salvar su propio culo, es una vergüenza lo de este tipo".

"Es normal siempre que haya víctimas que piensen una cosa u otra"

Gonzalo Miró sostiene que en este momento "lo que tiene que enervar a la gente" es ver a Mazón en su puesto. Añade que en tragedias como la de la DANA, o la de las residencias en la pandemia o incluso entre las víctimas de ETA es normal que las víctimas siempre tengan una u otra opinión. "En ningún drama que hayamos vivido todas las víctimas piensan igual, pero es una vergüenza lo que hemos vivido con este tipo".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.