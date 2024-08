Un epidemiólogo explica las diferencias entre el covid y la viruela del mono: "Debemos disponer de un arsenal de vacunas"

Este lunes tendrán lugar dos reuniones clave en España y Bruselas con el fin de abordar la nueva emergencia sanitaria mundial, declarada a raíz del brote de la mpox, antes conocida como viruela del mono. Está previsto que a raíz de estos encuentros se tomen decisiones clave, e incluso no se descarta un cambio en la estrategia de vacunación.

A nivel nacional, el Ministerio de Sanidad se reunirá hoy con técnicos de distintas áreas, y será mañana cuando se cite con los representantes de las distintas Comunidades Autónomas para analizar las medidas a adoptar. Por otra parte, el Comité de Seguridad Sanitaria de la UE también abordará este lunes el avance del mpox.

España, a la cabeza

Cabe recordar que fue el pasado miércoles cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió declarar la mpox como una emergencia de salud pública a nivel mundial, dado el aumento de contagios que ha registrado la República Democrática del Congo. En el caso de España, se han registrado un total de 8.104 casos por infección de mpox, desde que se iniciara al brote en 2022. Unas cifras que le sitúan como el país europeo con más personas afectadas. En segundo lugar, se encuentra Francia, con 4.272 casos.

Mónica García, responsable de la cartera de Sanidad, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población a través de las redes sociales, destacando que el riesgo en España y Europa continúa siendo bajo: "La gravedad del MPOX se concentra en algunos países de África, con la República Democrática del Congo como epicentro. La emergencia internacional debe centrarse en mejorar la situación allí. España ha pasado de 7.500 a 264 casos anuales gracias a la vigilancia y la vacunación."

Dos variantes

Actualmente, se han identificado dos variantes de la viruela del mono: Clado I y Clado II. La primera es la que se ha identificado en África, y se considera más peligrosa, ya que tiene una mortalidad mayor que el Clado II. Esta última es la que predomina en España y Europa. También la semana pasada trascendió el primer caso en Europa del Clado II. Se identificó en Suecia, y el paciente se habría contagiado durante un viaje a África. Paralelamente, Pakistán confirmó el primer portador en Asia.

Con el fin de dar respuesta a las incógnitas que rodean a la viruela del mono, Espejo Público ha logrado contactar con Amós García Rojas, epidemiólogo y miembro del Comité Permanente para Europa de OMS.

"Dos similitudes"

Rojas destaca la importancia de diferenciar entre la situación vivida con la covid-19 y la viruela del mono: "Solamente hay dos similitudes (...) y es que ambas son enfermedades transmisibles, (...) y ambas son enfermedades de los animales que han pasado al hombre, es decir, zoonosis (...) pero a partir de aquí todo son diferencias".

El epidemiólogo asegura, en el caso del mpox: "Esta enfermedad se transmite fundamentalmente por contacto directo persona a persona", no por aire, "lo cual enlentece la transmisión del problema y además la dificulta". Otra diferencia clave es el hecho de que la viruela del mono, nuevamente al contrario que el covid, no es una enfermedad desconocida y ya existen vacunas: "Con lo cual las diferencias son marcadas, son notorias y no debemos plantear un escenario similar", reitera.

Amós García apunta a que "el problema sí que tiene una trascendencia importantísima en los países en vía de desarrollo (...) ahí sí que hay un potencial de expansión importante del problema y eso nos debe de ser un elemento de referencia a la hora de decidir qué tipo de medidas tenemos que desarrollar". La virulencia y mortalidad varían en gran medida en función del país donde se haya producido el contagio.

Los países en vía de desarrollo, en el punto de mira

El epidemiólogo destaca la importancia de "potenciar los sistemas de vigilancia epidemiológica (...) y al mismo tiempo, en la medida de lo posible, disponer de un arsenal de vacunas adecuado". Refiriéndose a las reuniones que se sucederán a lo largo de la semana para abordar la evolución del mpox, García Rojo nuevamente hace un llamamiento a que "el esfuerzo primordial debe ir dirigido a que los países en vías de desarrollo dispongan también de este arsenal preventivo que son las vacunas", finaliza.