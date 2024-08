El plan de acción del SUP ante la viruela del mono en Europa: "Seremos los primeros en solicitar que se lleven a cabo" los protocolos

Se encienden las alarmas en Europa con respecto a la viruela del mono, que amenaza con crear otra pandemia. En Suecia, se ha confirmado recientemente el primer caso fuera del continente africano de la variante más letal de esta enfermedad. Y no solamente la más letal, sino también la más contagiosa. Un hallazgo que se produjo hace tan sólo unas horas, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase el estado de emergencia.

Sin embargo, no es el único caso en el continente. De hecho, a día de hoy existen miles de casos. España, de hecho, es el país con más casos, concretamente, 8.104. En el país vecino, Francia, ya hay 4.272, seguida de Reino Unido, donde ascienden a los 3.866. No obstante, se trata de una variante mucho más leve que la detectada en Suecia.

Los epidemiólogos ya advierten que hay que empezar a tomar medidas al respecto si no se quiere llegar al punto al que se llegó con la pandemia del COVID-19 y "para prevenir el que no se produzca un brote o una serie de brotes como el que afectó a 70 países en 2022". De hecho, Sanidad ha convocado el lunes a técnicos y a las Comunidades Autónomas para revisar todas las medidas sanitarias, similares a las de la anterior pandemia, pero que se quieren reforzar. La Comunidad de Madrid ha solicitado controles en el aeropuerto de Barajas para no repetir errores y policía se prepara para reforzar seguridad.

¿Qué dice el Sindicato Unificado de Policía?

Hablamos con Nadia Pajarón, la portavoz del SUP. Ella nos recuerda que, a nivel policial, todavía se encuentran en vigor los protocolos de actuación y medidas que seguridad que se implantaron durante la pandemia. "Son protocolos perfectamente válidos para hacer frente y evitar contagios", también con esta enfermedad, explica la portavoz.

Sin embargo, confiesa que, en caso de que las autoridades sanitarias españolas y europeas deciden en algún momento incrementar esos protocolos o reforzar las medidas, "seremos los primeros en solicitar que se lleve esto a cabo".

¿Qué están haciendo a día de hoy? Según Nadia, los sindicatos están pendientes de sus compañeros, asegurándose de que todos aquellos que trabajan en unidades en las que puedan estar en contacto directo con personas potencialmente transmisoras (como son los centros de internamiento de extranjeros y puertos y aeropuertos) dispongan de los medios profilácticos, protección necesaria y mascarillas suficientes. "En caso de no ser así, los policías deben hacérnoslo saber a la mayor brevedad posible".

Ese es el plan del SUP mientras no se disponga de más información o se les ordene reforzar las medidas.