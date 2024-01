El entresijo legal de Bertín Osborne y Gabriela Guillén tras el nacimiento del bebé: "Bertín no puede impugnar la paternidad"

Gabriela Guillén ha enviado un comunicado pidiendo que respeten su intimidad, la de su bebé recién nacido y también la de su madre. La ex de Bertín Osborne no puede más y pide respeto para ella y el bebé. En los últimos días la hemos visto paseando por el centro de la capital junto a su hijo.

Mientras tato, el entorno de Bertín Osborne se manifiesta y cierra filas en torno al cantante. Claudia Osborne, hija del artista, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que habla de que los padres en silencio hacen un trabajo interno para sanar heridas y que esa faceta no es reconocida. Bertín ha cancelado sus conciertos más recientes y se encuentra recluido en su finca de Sevilla tras contraer el Covid. Cuenta que se enteró al día siguiente del nacimiento del pequeño porque le llamó un amigo común pero él no se ha puesto en contacto por el momento con su expareja.

"Las dos portadas que ha protagonizado Gabriela en revistas del corazón estaban pactadas"

Apunta el periodista Raúl García que aunque es ella la que pide respeto a la prensa ella misma ha ofrecido dos portadas a revistas del corazón. "Ella hizo dos portadas en una revista. Salieron unas portadas en Huelva de ella bañándose en Semana Santa y eso estaba pactado", afirma.

La gran incógnita es si Bertín Osborne pedirá las pruebas de paternidad a su expareja.

"Bertín oficialmente no es padre"

Fernando Osuna, abogado experto en pruebas de paternidad, señala que lo que mejor procede sería que la madre del bebé presentara una prueba de paternidad sobre el recién nacido. "Bertín oficialmente no es padre y no puede impugnar la paternidad porque no lo es. Es la madre la que tiene que mover ficha ahora".

El tiempo que tiene la madre para presentar la demanda de paternidad es toda la vida del bebé. "Si esto acaba en un juicio y un juez determina que Bertín es el padre, el derecho de visita y custodia no se puede prohibir", ha explicado el letrado.