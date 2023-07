El entorno de Bertín Osborne duda que él sea el padre del hijo que espera su amiga especial Gabriela Guillén

Desde que el pasado miércoles saliese a la luz la portada de Lecturas con la exclusiva de Bertin Osborne y su futura paternidad, en las tertulias del corazón no se habla de otra cosa. La luna de miel de Tamara Falcó e Iñigo Onieva ha pasado a un segundo plano.

El artista será padre a los 69 años, su "amiga especial" como él la define, está embarazada de algo más de tres meses. Un embarazo que Bertín no ha encajado del todo bien, ya lo declaró a las pocas horas de saltar la noticia: "Es un embarazo no buscado, ha sido un accidente". Unas palabras que no le sentaron nada bien ni a la futura madre, ni a la opinión pública. Al artista le llovieron criticas por parte de algunas caras conocidas, tertulianos televisivos e incluso de las redes sociales que no aprobaban sus desafortunadas palabras.

"Bertín es una persona muy directa y eso es lo que me gusta de él"

Gabriela ha hablado en televisión, ha dado una entrevista en la que cuenta cómo se conocieron y que tipo de relación mantenían: Bertin y yo habíamos pactado mantener nuestra relación en nuestra intimidad, lo más discreta posible. Bertín es una persona muy directa, y es lo que me gusta de él, pero también hay una desventaja y es que dice las cosas sin pensarlas.

"A mi me extrañó y me enfadé, pero luego reculé, creo que lo que dijo lo dijo en caliente"

Aurelio Manzano ha ido más allá y ha lanzado una pregunta que puede abrir nuevas heridas entre la pareja: "El entorno de Bertín lanza una pregunta, ¿en algún momento Bertín pedirá una prueba de paternidad de este niño? Él no ha dudado de la paternidad en ningún momento, ha confirmado la noticia y ha dicho que se va a hacer responsable porque es un padrazo tal y como ha dicho Fabiola, pero entiendo que parte de su entorno se lo planteé porque se han visto sorprendidos por esta noticia".

Unas dudas que el entorno justifica porque Bertín nunca ha reconocido que Gabriela fuese su novia o su pareja.

Manzano matiza que: "Cuando Fabiola entra en la vida de Bertín, nadie dudó, y en este caso ya llevaban un tiempo y el mismo Bertín hablaba de una amiga especial, no de novia".

Por su parte Angel Antonio Herrera, considera que; "Todo se quedará como está, que ella misma ha reconocido que no quiere complicarle la vida a Bertín, porque él lo que quiere es la vida que lleva actualmente. Era una relación que se veían a ratos y otros ratos no. Otra cosa es tirar de prueba de paternidad, yo creo que si Bertín tuviera alguna duda, de una manera secreta o discreta la pediría, es lo normal".