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El Rosco | 5 de mayo

Tenso silencio en Pasapalabra: David le ofrece a Javier un pacto en El Rosco y deja abierto el desenlace

Se ha repetido la situación del pasado duelo pero a la inversa, porque es el concursante barcelonés quien se planta con 21 aciertos y queda pendiente de la decisión de su rival.

Tenso silencio en Pasapalabra: David le ofrece a Javier un pacto en El Rosco y deja abierto el desenlace

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Alberto Mendo
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Hay silencios que hablar tanto o más que las palabras. Son poco habituales en los duelos entre David y Javier en El Rosco, pero se ha dado en este cara a cara y la tensión ha sido palpable ante un desenlace muy abierto cuando estaban empatados a 21 aciertos. Además, el concursante madrileño acababa de protagonizar un momento muy emotivo. En su primera dedicatoria desde que empezó a participar, quiso revelar lo grave que llegó a estar su padre la pasada Navidad y también la ayuda que está recibiendo de quien fuera su primer rival, Alejandro, para prepararse para Pasapalabra. Ambos mensajes han resultado conmovedores y él mismo no ha podido evitar las lágrimas.

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Intentando sobreponerse a ese momento tan especial, Javier ha sido precisamente quien ha comenzado la prueba por una diferencia de doce segundos. Su arranque ha sido de cuatro aciertos; el de David, de tres. Ambos han empezado tranquilos, antes de protagonizar sus mejores jugadas.

En esta ocasión, David ha ido quedándose rezagado frente a la seguridad de Javier. El madrileño ha terminado la primera vuelta con 21 aciertos en cuatro turnos. Después, precavido, ha optado por pensar bien las letras pendientes mientras se acercaba su rival hasta quedar empatados.

Los dos han optado por un rato de silencio antes de tomar una decisión sobre su estrategia final. David, con menos segundos, ha terminado ofreciendo el pacto de firmar tablas. ¿Lo ha aceptado Javier? ¡Dale al play y descúbrelo!

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