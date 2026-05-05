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La operación de vista que le cambió la vida a Marta Hazas: "Está todo muy sucio"

La actriz ha confesado cómo es su vida ahora que puede ver igual de bien de lejos que de cerca.

La operación de vista que le cambió la vida a Marta Hazas: "Está todo muy sucio"

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Marta Hazas y Javier Veiga han llegado juntos a El Hormiguero derrochando complicidad y buen humor. La pareja ha compartido anécdotas personales y profesionales en una charla cercana y muy entretenida.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber cómo ha cambiado la vida de Marta después de operarse de miopía. La intérprete tenía siete dioptrías y, según ha dicho, desde que pasó por quirófano lo ve todo más sucio.

De hecho, la actriz ha comentado que creía que los cráteres en la luna no eran visibles desde la tierra y ha desvelado por qué pasa ahora más vergüenza que antes. ¡Imperdible!

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