Cihan cae enfermo y Alya pasa la noche con él: lo que ocurre lo cambia todo

Parece que el destino se ha empeñado en juntarlos de la forma más inesperada. Alya estaba dándolo todo como voluntaria contra la gripe, pero de pronto ha aparecido Cihan. Aunque no está contagiado de la gripe local, su cuerpo ha dicho basta y la fiebre lo ha dejado al borde del delirio.

Ella, dejando de lado cualquier rencor, ha tomado el mando como doctora y como mujer: “Tienes mucha fiebre, quítate el abrigo”, le ha ordenado mientras preparaba el suero para hidratarlo.

La complicidad entre ambos ha vuelto a brotar. Pero tras las bromas, al ver a Cihan tan vulnerable, Alya no ha podido evitar hacerle la pregunta que tenía en su corazón: “Si yo me fuera del país y te dejara solo... ¿quién cuidaría de ti?”.

Cihan, entre sudores y debilidad, no ha necesitado responder con palabras. Su mirada lo ha dicho todo: su único refugio es ella. Alya ha terminado cuidándolo y se ha quedado a su lado para pasar la noche. “No me lo pongas más difícil”, le ha suplicado ella cuando él intentaba hacerle un hueco en su cama. Pero, contra todo pronóstico, se ha quedado dormida a su lado.

Entre los delirios de Cihan y los miedos de Alya, esta noche en el centro de salud de campaña puede cambiar el curso de su relación para siempre.