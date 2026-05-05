Su historia
"¿Fui así de fuerte de primeras?": el mensaje con el que Javier Veiga conquistó a Marta Hazas
La pareja ha visitado el programa para hablarnos de su próximo proyecto profesional junto y han recordado el inicio de su historia de amor.
El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de Javier Veiga y Marta Hazas. La pareja ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para hablarnos de su nuevo proyecto profesional juntos.
Los dos actores llevan más de quince años juntos y Pablo Motos se ha interesado durante la entrevista por el inicio de su historia de amor. Marta y Javier se conocieron durante un rodaje. Ahí hubo buen rollo, pero no pasó nada.
"Yo no sabía que me estaba gustando", ha comenzado explicando Marta Hazas. Sin embargo, recibir un mensaje de él tiempo después de finalizar el rodaje le hizo darse cuenta de que lo echaba de menos. ¡Escucha la historia completa en el vídeo de arriba!
