Así ha sido la entrevista completa a Marta Hazas y Javier Veiga en El Hormiguero

La visita conjunta de Marta Hazas y Javier Veiga a El Hormiguero ha estado marcada por la naturalidad y el buen ambiente. Entre risas y confidencias, ambos han demostrado la conexión que les une dentro y fuera de la pantalla.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la cantidad de ellos que hay en los personajes que idea Javier cuando escribe. Sin embargo, todo ha derivado en saber cómo son sus discusiones y cuál ha sido la que más lejos han llevado.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado a Marta por su operación de miopía y esta ha desvelado, entre risas, cómo ve el mundo ahora que se ha desprendido de sus siete dioptrías.

Además, el presentador también se ha interesado en saber cómo se enamoraron. Según han dicho, se conocieron en un rodaje y, pese a que en ese momento no pasó nada, todo fue yendo a más hasta que surgió el amor.