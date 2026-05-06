Esta noche visitará El Hormiguero el presentador andaluz Juan y Medio

El invitado de esta noche será Juan y Medio, que viene a hablarnos sobre sus anécdotas y experiencias nuevas de su paso como investigador en el programa de Mask Singer, un rol que muy lejano a lo que ha hecho a lo largo de su carrera.

Una entrevista en la que no solo hablarán sobre su paso por el programa y cómo ha enfrentado este nuevo reto en su carrera, sino que además habrá espacio también para el humor tan característico del humorista andaluz

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Sobre él:

Juan y Medio es uno de los rostros más conocidos de Andalucía gracias a su paso por una gran variedad de programas que ha presentado en la televisión autonómica, Canal Sur. Tras más de 20 años en la cadena andaluza, ha presentado todo tipo de programas, desde entretenimiento hasta ayuda social.