Alfombra roja de la MET Gala 2026, desde Rihanna hasta Anne Hathaway: cuando los vestidos se convierten en arte

Las escalinatas del Museo Metropolitano de Nueva York se transformaron este primer lunes de mayo en una galería habitada por esculturas, pinturas y pura fantasía. En esta MET Gala 2026, las celebridades aceptaron el desafío del código Fashion is Art, convirtiendo sus cuerpos en el lienzo vivo sobre el cual los mejores diseñadores del mundo plasmaron auténticas piezas de museo.

Una gala que este año ha estado capitaneada por Anna Wintour junto a Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams, y en la que han brillado con luz propia nombres como Rihanna, Emma Chamberlain, Hailey Bieber, Anne Hathaway o nuestra Georgina Rodríguez.

A continuación, repasamos qué vestidos —convertidos en arte— nos han dejado sin palabras en la que muchos etiquetan como la "Super Bowl" de la industria de la moda.

Rihanna

Impresionante con un diseño escultural de Maison Margiela por Glenn Martens, inspirado en la arquitectura medieval de Flandes (Bélgica).

Rihanna en la MET Gala 2026 | Gtres

Emma Chamberlain

Una de las mejores vestidas de la noche, sin duda, gracias a este increíble diseño pintado a mano de Mugler por Miguel Castro Freitas.

Emma Chamberlain en la MET Gala 2026 | Gtres

Hailey Bieber

Una diosa griega esculpida en oro por Saint Laurent by Anthony Vaccarello. El diseño, con un busto de oro de 24 quilates moldeado a su medida y una falda de gasa en azul klein, ha sido uno de los favoritos. La modelo rinde así tributo a una pieza histórica de Yves Saint Laurent de 1969.

Hailey Bieber en la MET Gala 2026 | GTRES

Anne Hathaway

Con el reciente estreno de la segunda parte de El diablo viste de Prada, las expectativas eran altísimas y Anne las ha cumplido. Ha lucido un diseño de seda y mikado negro de Michael Kors, pintado a mano por el artista Peter McGough con motivos inspirados en el poema "Oda a una urna griega", de John Keats.

Anne Hathaway en la MET Gala 2026 | Gtres

Georgina Rodríguez

Nuestra querida Georgina se ha decantado por un homenaje a la Virgen de Fátima con un diseño azul claro de Ludovic de Saint Sernin, que ha combinado con espectaculares joyas de Chopard.

Georgina Rodríguez en la MET Gala 2026 | Gtres

Anna Wintour

Como un pájaro que lo vigilaba todo desde lo más alto, la anfitriona ha optado por un Chanel en verde y negro. El detalle clave: sus mangas cubiertas de plumas que aportaban un movimiento majestuoso.

Anna Wintour en la MET Gala 2026 | Gtres

Beyoncé

Tras diez años de ausencia, su regreso ha sido triunfal. Ha confiado en Olivier Rousteing, quien ha diseñado para ella un esqueleto brillante que recorría su figura, combinado con una capa de plumas XXL en degradado de grises.

Beyoncé en la MET Gala 2026 | Gtres

Nicole Kidman

Menos fantasía, pero máxima sofisticación. Nicole ha lucido un vestido rojo de lentejuelas con detalles de plumas en la cadera, firmado por Chanel.

Nicole Kidman en la MET Gala 2026 | Gtres

Venus Williams

Ha deslumbrado con un vestido de gala negro cuajado de cristales de Swarovski, que la hacían brillar bajo los flashes del Met.

Venus Williams en la MET Gala 2026 | Gtres

Kylie Jenner

La más joven del clan Kardashian ha jugado con un pícaro diseño de Schiaparelli que simulaba el acto de desnudarse: un corsé que recrea el torso desnudo y una falda satinada con pedrería estratégicamente colocada.

Kylie Jenner | Gtres

Sabrina Carpenter

Ha homenajeado el séptimo arte con un original vestido hecho a medida por Jonathan Anderson para Dior, un diseño confeccionado con fotogramas reales de la película Sabrina (1954) protagonizada por Audrey Hepburn.

Sabrina Carpenter en la MET Gala 2026 | Gtres

Katy Perry

Fiel a su estilo teatral, ha lucido un vestido blanco de Stella McCartney con una cola que simulaba estar quemada, rematado con una llamativa máscara de esgrima.

Katy Perry en la MET Gala 2026 | Gtres

Bad Bunny

El toque disruptivo de la noche: el artista ha aparecido caracterizado como un anciano. Una versión de sí mismo dentro de 50 años, vestido con un esmoquin negro diseñado en colaboración con Zara.

Bad Bunny en la MET Gala 2026 | Gtres

Kim Kardashian

Siempre sabe cómo destacar. Esta vez ha lucido un peto de fibra de vidrio naranja confeccionado por el artista pop Allen Jones, combinado con una falda de cuero artesanal de Whitaker Malem.

Kim Kardashian en la MET Gala 2026 | Gtres

Eileen Gu

La esquiadora olímpica ha sorprendido con un diseño corto de Iris van Herpen, compuesto por 15.000 burbujas de cristal que creaban un efecto óptico casi hipnótico.

Eileen Gu en la MET Gala 2026 | Gtres

Cara Delevingne

Un diseño de Burberry que jugaba al despiste: básico en negro por delante y una auténtica obra de arte en la espalda, cargada de transparencias y pedrería.

Cara Delevingne en la MET Gala 2026 | Gtres

Madonna

Su aparición ha sido pura "performance". Con un diseño de Saint Laurent, destacaba su tocado negro en forma de barco del que nacía un enorme velo gris sostenido por seis mujeres.

Madonna en la MET Gala 2026 | Gtres

Heidi Klum

Convertida en una escultura viviente. Heidi parecía una de las figuras clásicas del Romanticismo, como si hubiera sido esculpida directamente en piedra para habitar el museo.