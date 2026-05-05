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El desgarrador testimonio de un pasajero a bordo del crucero afectado por el hantavirus: "Solo queremos sentirnos seguros"

Un influencer de viajes que viajaba en el crucero ha compartido imágenes sobre el confinamiento por hantavirus.

El MV Hondius anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago (Cabo Verde)

El desgarrador testimonio de un pasajero a bordo del crucero afectado por el hantavirus: "Solo queremos sentirnos seguros" | Agencia EFE

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María Sáez
Publicado:

Jake Rosmarin es un creador de contenido especializado en viajes que está viviendo en primera persona el brote de hantavirus en el crucero afectado. El influencer es uno de los 147 pasajeros que permanecen a bordo del buque de lujo, que actualmente se encuentra frente a la costa de Cabo Verde. Entre ellos, permanecen 14 españoles confinados.

Gracias a su presencia en redes sociales, Rosemarin ha hecho partícipe al mundo de la desconocida situación que enfrentan los viajeros. Ha difundido un vídeo en el que explica la angustia que están viviendo: "Sentimos mucha incertidumbre y esa es la parte más dura. Solo queremos sentirnos seguros".

Confinado en su cabina del barco, el creador de contenido ha narrado su experiencia a la vez que ha agradecido el trabajo de la tripulación. Ha recordado a su audiencia que los pasajeros no son meros "titulares", sino que detrás de ellos hay "personas con familias, vidas y con gente que espera en casa". Ante sus publicaciones, sus redes sociales se han plagado de mensajes de ánimo y comprensión.

Por el momento, el brote de hantavirus ha dejado tres fallecidos en el interior del MV Hondius. Mientras que las zonas comunes del crucero se encuentran totalmente vacías, otras tres personas han presentado síntomas que podrían ser compatibles con la enfermedad.

Desde la compañía del buque, han asegurado que el ambiente en su interior es calmado y que los pasajeros están serenos.

De la misma manera, el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, ha afirmado que los cinco catalanes confinados en el crucero no tienen síntomas. Se encuentran aislados en el crucero haciendo cuarentena y que están "tranquilos", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Alemania y Países Bajos lideran las primeras evacuaciones

Dos de las personas sospechosas de tener el virus y un tercero considerado contacto de alto riesgo van a ser evacuados por Países Bajos y Alemania. En una actualización de riesgo de la situación, el Ministerio de Sanidad ha informado de que los afectados presentan fiebres y síntomas gastrointestinales.

A la espera de la decisión conjunta entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Servicio Canario de Salud, un equipo de epidemiólogos se prepara para revisar el estado de salud de los pasajeros y analizar los contactos de riesgo.

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