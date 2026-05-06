Así es el MV Hondius por dentro y por fuera, un crucero de lujo convertido en una auténtica pesadilla por el hantavirus

Un crucero de lujo, construido en 2019 y con 107 metros de longitud. Con la última tecnología, capaz de romper el hielo y con capacidad para 170 pasajeros. En la propia web que oferta este servicio, se indica que es el MH Hondius es el primer barco de clase polar 6 registrado en el mundo, y que fue construido desde cero para cruceros de expedición.

Todo tipo de lujos

En su interior cuenta con numerosos espacios comunes, como pueden ser los grandes salones habilitados con todo tipo de comodidades, como los comedores en los que el buffet libre es el principal protagonista. Tiene habitaciones con todo tipo de detalles incluidos, desde camarotes individuales cuidados a la perfección, hasta grandes habitaciones con varias camas, televisión y terraza para disfrutar de las vistas al mar en privado. Además, cuenta con otros recursos de entretenimiento, como una biblioteca, con un espacio de silencio pensado para lectura.

En su ruta, el plan que oferta es un viaje desde la Patagonia Argentina, por varios puntos del océano Atlántico. Entre los planes, se incluye la posibilidad de visitar glaciares y ver de cerca la vida polar salvaje, desde lobos marinos, hasta osos polares a escasos metros de distancia.

Al alcance de muy pocos

Entre otras cosas, cuenta con numerosas reseñas positivas en internet. La mayoría de los viajeros destaca que es una experiencia increíble y lo valora con 5 estrellas. Todo, pese a su elevado precio. Quienes reservan este crucero, pasan un precio de entre 4.000€ y 20.000€. Una experiencia repleta de lujos y al alcance de muy pocos.

Una experiencia de lujo... que se ha convertido en una auténtica pesadilla. En primer lugar, por el fallecimiento de una primera persona, cuyo cuerpo estuvo 13 días dentro del barco, hasta desembarcar en Santa Elena. En ese momento, la incertidumbre era total, ya que, aunque los pasajeros sabían que una persona había perdido la vida, nadie conocía las causas de la muerte.

Alerta hantavirus

No fue hasta varios días después que les informaron que había sido por hantavirus. Que, con el trascurso de los días, ha acabado con la vida de otras dos personas y con otras cuatro contagiadas, teniendo que ser trasladadas de urgencia en helicóptero a Canarias, Países bajos y Alemania otras cuatro personas.

Un barco de lujo convertido en barco fantasma donde todos los pasajeros han terminado confinados en sus camarotes.

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