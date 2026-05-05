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"Yo no lo haría": Jorge Salvador advierte a Marron antes de hacer 'volar' un cubo de basura

El colaborador de El Hormiguero ha querido sorprendernos con un cubo de basura que ha simulado un cohete y el productor se ha asustado.

El cubete de Marron

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Patri Bea
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Marron ha querido aprovechar la visita de Marta Hazas y Javier Veiga a El Hormiguero para sorprender a los actores y a los espectadores con un 'cubete', un cubo que vuela simulando un cohete.

Ante una explosión inminente, Jorge Salvador, productor del programa, se ha preocupado especialmente por la peligrosidad del experimento de Marron: "Es muy arriesgado. Yo no lo haría".

En un cubo de basura, el colaborador ha metido carbón y desinfectante de alcohol en spray, que lleva etanol, que es muy inflamable. ¡Descubre el resultado del experimento en el vídeo de arriba!

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