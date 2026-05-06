Imperdible
Trancas y Barrancas sacan a relucir el lado más competitivo de Marta Hazas y Javier Veiga
Las hormigas han preparado un juego en el que la pareja ha tenido que poner a prueba su velocidad de pensamiento.
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Marta Hazas y Javier Veiga han pisado el plató de El Hormiguero con una actitud relajada y cómplice. Su entrevista ha dejado momentos divertidos y una conversación sincera que ha conquistado al público.
Tras la entrevista, Pablo Motos ha dado paso a Trancas y Barrancas, que han preparado un divertidísima competición en la que ambos luchaban por ver quién es más rápido de mente.
En ella, los invitados debían cambiar el género a algunos objetos que les planteaban las hormigas. La pareja ha demostrado que están unidos hasta en la forma de pensar porque la igualdad ha sido máxima. ¡Imperdible!
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