Trancas y Barrancas sacan a relucir el lado más competitivo de Marta Hazas y Javier Veiga

Marta Hazas y Javier Veiga han pisado el plató de El Hormiguero con una actitud relajada y cómplice. Su entrevista ha dejado momentos divertidos y una conversación sincera que ha conquistado al público.

Tras la entrevista, Pablo Motos ha dado paso a Trancas y Barrancas, que han preparado un divertidísima competición en la que ambos luchaban por ver quién es más rápido de mente.

En ella, los invitados debían cambiar el género a algunos objetos que les planteaban las hormigas. La pareja ha demostrado que están unidos hasta en la forma de pensar porque la igualdad ha sido máxima. ¡Imperdible!