El Tribunal de Cuentas acuerda abrir una investigación para averiguar si existen irregularidades contables en los salarios que percibió David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, con cargo a fondos públicos por el puesto que ocupó en la Diputación de Badajoz. De esta manera, el Tribunal de Cuentas rechaza en un auto, al que ha accedido Europa Press, archivar la investigación, como pedía la Diputación Provincial de Badajoz, y eleva las actuaciones a su Sección de Enjuiciamiento para que proponga un delegado instructor de las diligencias a practicar.

Esta situación se produce tras las denuncias del partido Iustitia Europa, PP, Vox y la asociación Hazte Oír, que atribuyeron una posible "responsabilidad contable" a David Sánchez después de que la Audiencia Provincial de Badajoz le condenara a nueve años de inhabilitación por la creación de una plaza en la Diputación pacense que luego le fue adjudicada.

En cuanto a ello, la Diputación de Badajoz presentó alegaciones y documentación, y pidió ratificar la solicitud de archivo que había formulado, así como el sobreseimiento de las diligencias preliminares al entender que los hechos no revestían "caracteres de alcance" ni "menoscabo efectivo de en los fondos públicos provinciales".

Por su parte, la Fiscalía se mostró a favor del nombramiento de un delegado instructor para practicar una serie de diligencias dirigidas a dirimir la presunta responsabilidad contable del hermano de Sánchez por el cobro del salario.

Entrevista de Pedro Sánchez en Antena 3

Este mismo miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en la entrevista en Espejo Público de Antena 3 tener "absoluta tranquilidad" ante las investigaciones judiciales que afectan a su entorno político y familiar. Preguntado por los casos relacionados con José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, así como por las pesquisas sobre su mujer, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez, el jefe del Ejecutivo ha reconocido la existencia de casos de corrupción, aunque considera que otros procedimientos abiertos carecen de fundamento.