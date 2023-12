Elsa Tortonda, ganadora de La Voz, interpreta un tema de Alejandro Sanz junto a Pilar Vidal en Espejo Público

Elsa Tortonda se ha alzado como ganadora de La Voz otorgándole así a Luis Fonsi su primera victoria como 'coach' en el concurso. La joven ha conseguido el título con la versión del tema de Alejandro Sanz 'Cuando nadie me ve' que ha cantado también en el plató de Espejo Público.

La colaboradora Pilar Vidal ha seguido muy emocionada su actuación, confesándose una gran seguidora de Alejandro Sanz al que ha definido como su ídolo.

Un sueño cumplido desde la infancia

Cuenta Elsa que desde los 4 años quería ser cantante. Este sueño la ha seguido toda la vida y asegura que sus padres le ayudaron a cumplirlo. "Sin el apoyo de mis padres no hubiese conseguido nada y el premio no es mío, sino que es de ellos porque yo sin ellos no hubiese conseguido nada. Era un sueño que empezó desde chiquitita y ahora he cumplido el sueño", destaca.

La artista participó en La Voz Kids y ahora en La Voz ha conseguido ganar el concurso de la mano de Luis Fonsi. Su objetivo es el de seguir aprendiendo, trabajando y aprendiendo como artista. A sus 19 años lo que más sueña es seguir con su esencia y que todo lo que se escuche a partir de ahora tenga el sello de Elsa Tortonda.

Un tema a dúo lleno de armonía

Pilar Vidal se ha atrevido a cantar la canción de 'La fuerza del corazón' junto a Elsa Tortonda. Una combinación que ha emocionado al plató de Espejo Público y que Pilar Vidal ha querido dedicar a su gran ídolo Alejandro Sanz que este martes cumple 55 años.