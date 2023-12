Pilar Vidal se relaja y provoca uno de los momentos más divertidos vividos en Espejo Público

En mitad de la mañana los colaboradores de Espejo Público se veían sorprendidos por una exclusiva que desconocían, ya que la realización del programa se percataba de un curioso momento que pasaba desapercibido para el resto de los presentes.

Hasta el último momento los tertulianos no eran informados de lo sucedido poco antes en el mismo plató del programa, y se lo comunicaban mediante una frase que generaba una gran sorpresa y que involucraba a una de las presentes, Pilar Vidal.

La exclusiva se descubría y en pantalla aparecí el rótulo "Pilar Vidal se relaja. Cazamos a Pilar Vidal un poco 'distraída', ¿no le interesa el resto del programa?", desvelando que las cámaras habrían 'cazado' a la colaboradora "un poco distraída", sugiriendo que Pilar se habría dormido durante unos instantes. Por su parte Pilar Vidal exclamaba: "¡Eres lo peor, Alberto!", en referencia al director de Espejo Público, Alberto Díaz.

Una agenda frenética

La también periodista y colaboradora de Espejo Público, Gema López, por su parte aseguraba irónicamente que "eso es concentración", y pasaba a justificar a su compañera por llevar una semana con la "agenda muy apretada", tras afirmar además que Pilar "ya estaba dormida en maquillaje".

Abroncada por el director

"Ya me ha reñido el director y me ha dicho que no salga", explicaba Vidal, a la que Gema López respondía, "tu salir, puedes salir, es más, si te vale con esta micro-siesta, genial". A lo que la 'relajada' protagonista explicaba: "Estaba relajándome, estaba pensando todo lo que estaban diciendo" y acusaba a sus compañeras, "vosotras si que no sabéis los sucesos que han estado hablando, yo si", y enumeraba los distintos temas tratados durante su 'ausencia'.

Acto seguido Pilar Vidal confirmaba que disponía de informaciones y noticias del fin de semana, días que Susanna Griso afirmaba haber compartido con ella, tras acudir ambas como invitadas a una fiesta solidaria.