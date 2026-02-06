Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La exconcejala del PP de Móstoles insiste en su denuncia por acoso sexual y el alcalde anuncia que acudirá a los tribunales

Desde el PP de Madrid apuntan a que esta polémica se ha originado por la campaña de las elecciones en Aragón y con el objetivo de tapar la relación de Pilar Alegría con Paco Salazar.

La exedil de Móstoles denunciará al alcalde por presunto acoso sexual y a la Comunidad por filtración de correos

Sigue creciendo la polémica por el presunto caso de acoso sexual en el Ayuntamiento de Móstoles | EUROPAPRESS

David Ávila
Publicado:

El cruce de acusaciones en Móstoles cada vez es más contundente. Después de que ayer se hiciera público una supuesta denuncia de acoso sexual contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, la disputa política no ha parado de crecer. La exconcejala hoy ha insistido, a través de sus abogados, en que denunciará en los tribunales a Bautista después de haber puesto en manos del partido su situación y que el caso se acabara archivando internamente hace un año.

El abogado de la denunciante ha afirmado que el partido no atendió sus denuncias y que además recibió "coacciones" por parte del PP. Además, también denunciará la supuesta filtración de sus datos personales por parte de la Comunidad de Madrid.

A estas acusaciones se suman las del PSOE madrileño, que tampoco descarta acudir a la justicia, pide la "dimisión" inmediata de Bautista y acusa al PP de haber tapado las denuncias. "Yo quiero saber de dónde salen esas informaciones", ha afirmado hoy el líder de los socialistas madrileños y ministro de Transformación Digital, Óscar López, poniendo el foco en Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

El alcalde de Móstoles y el PP madrileño contraatacan

A esta batalla política que se acerca cada vez más a la judicial también ha entrado el propio alcalde de Móstoles y el Partido Popular autonómico. Ambos se reservan la posibilidad de tomar medidas por las acusaciones de las últimas horas. Bautista, en rueda de prensa esta misma mañana, ha negado todas las acusaciones, tachándolas de "falsas" y ha afirmado que seguirá defendiendo su verdad, honor y presunción de inocencia.

"Siento indefensión", ha admitido Bautista recalcando el momento en el que salen a la luz estas informaciones, a sólo unos días de las elecciones en Aragón en las que la candidata del PSOE, Pilar Alegría, está en el centro de la polémica por su reunión con Paco Salazar, el exalto cargo de Moncloa acusado también por supuesto acoso sexual.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, comparte las sospechas de Bautista. "Se construye un caso con un medio de comunicación para dar presunción de veracidad", ha dicho Serrano que ha insistido en varias ocasiones en que la denuncia inicial no hablaba de 'acoso sexual', sino de un conflicto laboral, y insinuando que la exconcejala está usando al partido para una "vendetta personal".

