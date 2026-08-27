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Mejores momentos | 27 de agosto

¡Cuánto arte! Javier reinventa la coreografía de ‘Danza Kuduro’ en Pasapalabra

El concursante ha hecho un pleno en La Pista que ha sorprendido a Roberto Leal hasta el punto de llamarlo “fantasía”.

¡Cuánto arte! Javier reinventa la coreografía de ‘Danza Kuduro’ en Pasapalabra

¡Cuánto arte! Javier reinventa la coreografía de ‘Danza Kuduro’ en Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Hay canciones que invitan a cantar y otras que obligan a moverse. ‘Danza Kuduro’ pertenece sin duda al segundo grupo, y Javier lo ha demostrado en La Pista protagonizando uno de los momentos más divertidos de este programa de Pasapalabra. Desde que Torito le hizo sacar sus pasos prohibidos, parece que al concursante le importa menos bailar o, al menos, moverse.

Javier ha sorprendido a todos al reconocer este éxito del verano de 2010, especialmente a Roberto Leal. De hecho, el presentador ha descrito su pleno como “fantasía”, dada la canción de la que se trata. Es verdad que el madrileño no ha recordado el estribillo de manera totalmente fiel, pero ha sido suficiente para ganar.

Lo mejor ha llegado cuando, una vez identificado el tema, Roberto le ha pedido un poco más de ímpetu. Javier se ha lanzado con unos movimientos que suponen una nueva versión completamente libre de la coreografía. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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