El guiño de Sara Escudero a las personas con discapacidad para hacerles el teatro más accesible: “Es muy fácil”

El humor también puede ser una herramienta para derribar barreras. Eduardo Rosa y Sara Escudero lo han demostrado en Pasapalabra. Él, mediante la película ‘Haciendo amigos’; ella, haciendo un llamamiento para hacer el teatro más accesible a las personas con discapacidad. “Es muy fácil” ha asegurado la actriz.

Antes del nuevo duelo entre Javier y David en AlaZ, Roberto Leal ha charlado con Eduardo, que ha asegurado que ‘Haciendo amigos’ “es un canto a la vida satírico y nos enseña mucho cómo tratar a las personas con discapacidad”. Ha añadido que la película lo consigue desde un punto de vista muy cómico y que muchos espectadores con discapacidad que han ido al cine “se ven reflejados y se ríen mucho”.

Al hilo, Sara ha intervenido para explicar que en su obra ‘Pero no lo se lo digas’ han hecho funciones accesibles y ha hecho un alegato para que cada vez más teatros lo hagan. “Es muy fácil”, ha afirmado. La actriz ha explicado la satisfacción que supone ver reír a personas que no pueden ver lo que está ocurriendo y ha explicado cómo lo consiguen. ¡Descúbrelo en el vídeo!

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