El debut de Omar Banana, con ‘Color esperanza’: su primer gran triunfo en La Pista

“Uy, qué bonita”, opinaba Roberto Leal al descubrir la canción que les ha tocado a Omar Banana y a Elisa Matilla en La Pista. El presentador ha asegurado que “la gente se la pone cuando necesita un empujoncito de ánimo”. En este duelo, el más necesitado era precisamente el actor y ha sido quien se ha pintado con ‘Color esperanza’.

El viaje al año 2002 ha tenido algunas turbulencias. Con el primer fragmento, Omar no ha reconocido la canción y Elisa se ha despistado con Juan Luis Guerra. Pese a cantar ‘La bilirrubina’, estaba lejos del acierto. ¡Con lo fácil que le fue a la actriz su pleno con Mecano!

Ninguno se ha acercado con el verso de la letra, pero sí tras escuchar un poco más de música. Omar ha ido recordando la melodía, ha ido sacando parte de la letra y al fin ha llegado al estribillo y al título. Teniendo en cuenta que es su primera visita a Pasapalabra, el actor ya puede decir que sabe lo que es ganar en la prueba musical gracias a este temazo tan vitalista de Diego Torres. ¡Dale al play y contágiate de este buen rollo!

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