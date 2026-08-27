“¿Te puedo pedir un favor?”: David depende de un matiz para alcanzar los 23 aciertos de Javier en AlaZ

Para acertar cada palabra de AlaZ se tienen que dar dos circunstancias: una, tener el conocimiento… y dos, escuchar bien la pregunta. David y Javier saben que muchos de sus fallos han sido por matices, por precipitarse o por no escuchar bien o hasta el final. En duelos tan igualados como los suyos, marca el desenlace y el barcelonés no ha querido dejar este fleco suelto en un final que ha sido llamativo porque se jugaba el resultado.

La situación de este AlaZ ha sido muy parecida al del programa anterior. Tras unos primeros compases con David adelantado, Javier ha impuesto un fuerte ritmo con 14 aciertos de un tirón que le llevaban a terminar la primera ronda con 21. Instantes después, el madrileño sacaba dos más para quedarse a otros dos del bote de 952.000 euros, pero se ha plantado.

Con un parcial de 23-20, David tenía que sacar tres respuestas correctas. Antes de ir a por la gesta, le ha preguntado a Roberto Leal: “¿Te puedo pedir un favor?”. Se había quedado con una duda en uno de los enunciados y el detalle era fundamental. El presentador lo ha remarcado al volver a leerlo. ¿Alcanzará el barcelonés el empate? ¡Revive este intenso AlaZ en el vídeo!

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