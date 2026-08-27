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Santiago Segura explica su intención con la sátira política de Torrente presidente

Santiago Segura habló en El Hormiguero sobre la sátira política de su nueva película y su intención de hacer reír a todos por igual.

Santiago Segura sobre qué tan crítica es Torrente presidente: “No me parece bonito dar ostias solo a un lado”

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El director explicó que no buscaba posicionarse a favor de ninguna ideología, sino conseguir que espectadores de izquierdas y derechas disfrutaran de la película.

Además, aseguró que la clase política tenía interés en mantener a la sociedad enfrentada. Segura defendió que, pese a las diferencias, los ciudadanos no estaban tan alejados unos de otros.

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