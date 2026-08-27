Santiago Segura recuerda el tenso momento en el que fue expulsado de un cine en Estados Unidos

El actor contó que quiso hacer una foto cuando apareció su nombre en los créditos de una película de Guillermo del Toro. Poco después, tres hombres armados le sacaron de la sala.

Segura explicó que le obligaron a borrar la imagen y le dijeron que tenía que acudir a comisaría. El cineasta comparó la situación con España, donde aseguró que el control en las salas era mucho más relajado.

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