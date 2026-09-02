EN PLATÓ
Sacra, la risa más contagiosa de España: "He llegado a llenar un bar por mi risa"
La risa de Sacra es algo fuera de serie, tanto que nadie es capaz de aguantar la carcajada cuando la oye. ¡No te lo pierdas en el vídeo!
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Sacra tiene un talento que nadie espera cuando la ve: su risa es capaz de sorprender a cualquiera. Si algo le hace gracia, es capaz de contagiar la risa a todo el que esté a su alrededor.
Todo empezó un día en el que su risa de repente cambió. "Me salió así y me he quedado con esta risa", afirma, "nos sorprendimos todos porque el día anterior yo no me reía así".
Su risa ha sido capaz de llenar un bar o una tienda de ropa. Sin embargo, Sacra tiene claro que hay gente que siempre la criticará, aunque a ella no le impide reírse de la vida.
Hoy, Sacra se sienta en nuestro plató y lo llena de alegría y de risas. ¡No te pierdas su risa en el vídeo de arriba!
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