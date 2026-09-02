Sacra, la risa más contagiosa de España: "He llegado a llenar un bar por mi risa"

Sacra tiene un talento que nadie espera cuando la ve: su risa es capaz de sorprender a cualquiera. Si algo le hace gracia, es capaz de contagiar la risa a todo el que esté a su alrededor.

Todo empezó un día en el que su risa de repente cambió. "Me salió así y me he quedado con esta risa", afirma, "nos sorprendimos todos porque el día anterior yo no me reía así".

Su risa ha sido capaz de llenar un bar o una tienda de ropa. Sin embargo, Sacra tiene claro que hay gente que siempre la criticará, aunque a ella no le impide reírse de la vida.

Hoy, Sacra se sienta en nuestro plató y lo llena de alegría y de risas. ¡No te pierdas su risa en el vídeo de arriba!

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